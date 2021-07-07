«Куратор» Украины из Госдепартамента возглавит посольство США

Посольство США на Украине временно возглавит заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, которого называли куратором борьбы с коррупцией в республике. Об этом 7 июля пишет «Страна.ua».

В посольстве рассказали, что Кент прибудет в Киев в конце этой недели, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах до конца июля. «Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернется на Украину после двухнедельного отпуска и приступит к исполнению своих обязанностей», — добавили в диппредставительстве.

До 2017 года Кент был заместителем американского посла на Украине. Его называли куратором антикорруционных органов. В марте 2021 года Кент, будучи одним из руководителей Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США, выступил с речью в Каспийском политическом центре в Вашингтоне и озвучил основные задачи американской политики на Кавказе.

Он, в частности, заявил, что США должны подключиться к процессу урегулирования в Нагорном Карабахе, где в настоящее время сильны позиции России, Китая и Ирана.