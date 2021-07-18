В МВД оценили возможность создания в России миграционного кодекса

В МВД России оценили возможность создания в стране миграционного кодекса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, достаточных предпосылок для разработки такого документа нет, передает ТАСС

При министерстве была создана рабочая группа, которая прорабатывала вопрос о систематизации и кодификации миграционного законодательства, куда также вошли представители научного сообщества. В результате группа пришла к выводу, что на сегодняшний день миграционное законодательство в качестве самостоятельной отрасли права не сформировалось и включает в себя нормативные правовые акты, регулирующие вопросы в различных отраслях права, частично затрагивая и иные. «В этой связи было признано, что разработка Миграционного кодекса не имеет достаточных предпосылок», — заключили в пресс-службе.

Ранее в июле замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал, что ведомство рассматривает возможность вводить трудовых мигрантов в Россию чартерными поездами, этот способ позволит сделать процесс дешевле. По словам Стасишина, единовременно можно доставить порядка одной тысячи человек, а Минстрой может со своего уровня сформировать соответствующую заявку.

В июне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России изучает вопрос упрощенного ввоза мигрантов и их обязательной вакцинации. Он объяснил, что это очень важно для поддержки строительной отрасли, а обойтись без иностранных работников она пока что не сможет.