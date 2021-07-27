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Финансист предостерег россиян от соблазна заработать на кешбэке

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Фото: pixabay.com

Доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков в беседе с агентством «Прайм» предостерег россиян от соблазна заработать на кешбэке.

Как объяснил финансист, банки и магазины для привлечения клиентов часто используют кешбэк, начисляя баллы за покупки и возвращая определенный процент в виде «живых» денег на карту, по которой совершались операции. Пользуясь этим, ряд клиентов стремятся получить максимальный возврат средств на свои карты. Для этого они открывают карты в нескольких банках и отслеживают, в какой период и по каким категориям кешбэк повышенный.

По подсчетам Маркова, таким образом клиенты могут вернуть от трех до пяти процентов от трат по карте. Однако это возможно лишь в том случае, если постоянно следить за предложениями по повышенным кешбэкам и перебрасывать деньги с одной выгодной карты на другую более выгодную, учитывая при этом транзакционные издержки. Финансист выразил сомнение в экономической эффективности таких сложных операций.

Марков пояснил, что грамотные и продвинутые клиенты действительно могут получить на этом реальные деньги, однако для большинства они могут оказаться сложными и не принесут ожидаемой выгоды.

Ранее менеджер по кредитным продуктам «Сравни.ру» Владимир Сляднев дал совет россиянам по выбору кредитных карт. По его словам, нужно обращать внимание на срок льготного беспроцентного периода, стоимость обслуживания карты, размер предлагаемого лимита и доступные бонусы и кешбэки. Эксперт считает, что самый выгодный вариант — это кредитка с большим грейс-периодом, бонусами и кешбэком.

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