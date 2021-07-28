Российские баскетболисты проиграли Латвии и завоевали серебро на Олимпиаде

Сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебряные награды на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче отечественные баскетболисты уступили команде Латвии. Встреча завершилась счетом 18:21.

В полуфинале россияне обыграли сильнейшую команду турнира — Сербию. Команда одолела соперника со счетом 21:10.

Ранее женская сборная России по баскетболу 3х3 также завоевала серебряные медали на Играх в Токио. Баскетболистки проиграли американкам в решающем матче турнира со счетом 15:18.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.