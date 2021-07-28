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В российском регионе власти попросили местного жителя убрать флаг США из двора

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Фото: Unsplash

Жителя села Поярково Амурской области местные власти попросили убрать флаг США, который находился в его дворе. Об этом сообщается в Telegram-канале «2ch/Двач».

По информации канала, местному жителю, у которого во дворе висел американский флаг, сначала позвонили неизвестные, принявшиеся ему угрожать. После этого с его матерью якобы связалась председатель местного совета депутатов, которая попросила снять флаг во избежание дальнейших проблем.

По словам мужчины, ему также намекнули на дальнейшие трудности с работой в случае, если он не снимет флаг. Представившаяся председателем совета депутатов объяснила свою просьбу обращением чиновников регионального правительства. Россиянин отказался снимать флаг.

Ранее сообщалось о жителе Ростова-на-Дону, который продал элитную квартиру в городе, после чего переехал на дачу, где занялся садоводством. На данный момент он вместе с женой выращивает экзотические цветы, бананы, магнолии, оливковые деревья и редкие виды сосен.

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