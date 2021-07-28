Малышева призналась в очарованности Америкой

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала на своей странице в Insatgram, как провела двухнедельный отпуск в США. Она также призналась, что была очарована штатом Южная Каролина.

«Юг Америки — это действительно удивительные места. Бывшие хлопковые плантации. Я люблю их за то, что рядом Саванна — родина Скарлетт О’Хара (главная героиня романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" — прим. "Ленты.ру"). Это старая, настоящая, провинциальная Америка. Америка, которая трудится каждый день. В которой остались настоящие ценности», — объяснила Малышева. Она добавила, что подобные места, по ее мнению, очень отличаются от американских мегаполисов.

Также телеведущая сказала, что в Южной Каролине живут люди, которые по-настоящему влюблены в природу. По ее словам, местное население «живет, не отгораживаясь друг от друга заборами».

Летом прошлого года Малышева также отдыхала в США. Она улетала в Нью-Йорк, чтобы встретиться с родственниками. Оба сына телеведущей живут в США.

Тогда же телеведущая Малышева рассказала, что жители Нью-Йорка были «парализованы страхом» из-за коронавируса. После поездки она призналась в любви к Соединенным Штатам и сказала, что воспринимает «драконовские меры», которые в стране вводили из-за пандемии, как трагедию.