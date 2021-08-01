20-летняя российская гимнастка выиграла серебро Олимпиады в Токио

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова выиграла серебро на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

20-летняя спортсменка показала второй результат на выступлениях в брусьях. Для Ильянковой эта медаль стала первой в карьере. Лучшей стала спортсменка из Бельгии Нина Дерваль. Бронзовая награда у американки Сунисы Ли.

29 июля россиянка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье. Тогда лучшей стала американка Ли, а второй результат показала бразильянка Ребека Андраде.

Ильянкова — мастер спорта международного класса. На ее счету золотая медаль на чемпионате Европы в 2019 году.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.