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Нарышкин оценил контакты СВР с европейскими разведслужбами

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Фото: Global Look Press

Служба внешней разведки (СВР) России неплохо взаимодействует с разведслужбами ведущих европейских стран. Так взаимодействие СВР с европейскими разведками оценил директор спецслужбы Сергей Нарышкин в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

«Могу с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие», — сказал он.

В частности, по его словам, разведслужбы регулярно контактируют по вопросам борьбы с международным терроризмом.

Нарышкин добавил, что оппоненты по-прежнему считают российскую разведку одной из самых сильных разведывательных структур в мире.

Глава российской спецслужбы уточнил, что предметом профессионального интереса сотрудников СВР является очень большой объем информации. По его словам, данные разведки передаются руководству страны, чтобы оно «принимало выверенные и правильные решения».

В ноябре 2020 года Нарышкин рассказал о тонкостях работы с президентом Владимиром Путиным. По его словам, Путин, как профессионал, внимательно изучает разведданные, делает пометки и понимает, чего стоят те или иные сведения.

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