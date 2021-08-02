Россиянам рассказали об используемом банками секретном рейтинге заемщика

Опрошенные агентством «Прайм» финансисты рассказали об используемом банками секретном рейтинге заемщика.

Как разъяснил глава направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея, банки могут использовать внутренний кредитный рейтинг заемщика для расчета рисков и достаточных уровней капитала. Однако знать о нем клиентам вовсе не обязательно. По словам специалиста, этот рейтинг учитывает прогноз вероятности дефолта, его риски и возможные потери.

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Кривошея уточнил, что расчет внутреннего кредитного рейтинга заемщика, актуален для тех банков, у кого в портфеле «необычные» кредиты. К таким относятся займы, связанные с большим объемом или сложными структурными продуктами и рефинансированием крупных заемщиков.

При этом старший вице-президент, директор департамента кредитных рисков банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич обратил внимание, что не все банки могут применять такую модель расчета рисков, поскольку для этого требуется согласование с Центробанком. Одно из условий — наличие в активах банка не менее 500 миллиардов рублей.

Ранее управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий раскрыл россиянам способы заработка на ключевой ставке. Он посоветовал при росте ставки Центробанка покупать инструменты, привязанные к ней, либо к межбанковским ставкам, повторяющим траекторию ключевой ставки, следуя за ней. По мнению Русецкого, самый оптимальный вариант — покупка коротких облигаций.