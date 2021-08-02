Россиянам раскрыли способы заработка на ключевой ставке

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способы заработка на ключевой ставке.

Аналитик посоветовал при росте ставки Центробанка покупать инструменты, привязанные к ней, либо к межбанковским ставкам, повторяющим траекторию ключевой ставки, следуя за ней. По мнению Русецкого, самый оптимальный вариант — покупка коротких облигаций. По мере их погашения можно реинвестировать в новые выпуски, которые будут уже с большей доходностью из-за поднятия ставки.

В нынешней ситуации эксперт рекомендует не делать упор на дальнейшее понижение облигаций, так как цикл повышения ставки уже по большей части пройден. Как считает Русецкий, сейчас есть ожидания, что инфляция замедлится, и можно ставить не на падение цен облигаций, а на их рост. «При этом наибольший эффект будет в облигациях с длинным сроком погашения, к концу следующего года можно ожидать двузначных значений доходности», — заключил он.

Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева назвала валюты, способные заменить россиянам доллар в инвестиционном портфеле. По словам эксперта, лучше отдать предпочтение созданию диверсифицированной корзины из шести мировых валют, по отношению к которым рассчитывается индекс DXY. Речь идет о евро, канадском долларе, британском фунте стерлингов, швейцарском франке, японской йене и шведской кроне.