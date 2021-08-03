ЛГБТ-сообщество оценило выезд из России однополой семьи из рекламы «ВкусВилла»

Пресс-секретарь благотворительного фонда «Сфера» (организация-оператор Российской ЛГБТ-сети, признана иностранным агентом) Диля Гафурова оценила поступок участниц проекта сети магазинов «ВкусВилл» с ЛГБТ-семьей, которые получали угрозы после выхода статьи «Рецепты семейного счастья». В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что резонанс вокруг рекламы, героями которой стала однополая пара, нельзя назвать искусственным.

В настоящее время ЛГБТ-семья, выехавшая из России, находится в Барселоне и чувствует себя в безопасности. Об этом глава семьи Юма написала в своем аккаунте Instagram. «Огромное спасибо тем, кто нас поддержал, тем, кто рискнул проявиться и высказать нам поддержку, и тем, кто поддерживал в личку! Благодаря вам мы не сдались! Для нас всех это было тяжелое испытание. Мы все в нелегком психологическом состоянии», — отметила женщина.

«Резонанс олицетворяет общественный раскол»

Диля Гафурова в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что справедливо было бы сказать, что ЛГБТ-семьи такие же, как остальные. «В этом контексте в обществе, где достигнуты повсеместное равноправие и взаимоуважение внимания к ним должно быть не больше и не меньше, чем к любым другим», — подчеркнула пресс-секретарь благотворительного фонда «Сфера».

Мы с вами живем в реалиях так называемого «закона о пропаганде», насаждающего гомофобию сверху и, как следствие, нормализующего ее среди населения. Тот факт, что Юме и ее семье пришлось уехать из страны, чтобы почувствовать себя в безопасности, лишь подтверждает это Диля Гафурова пресс-секретарь фонда «Сфера»

Резонанс вокруг рекламы «ВкусВилла» с участием однополой семьи нельзя назвать искусственным, отметила Гафурова. «Он являет собой олицетворение общественного раскола, где часть цепляется за возможность ненавидеть целую группу людей безнаказанно и по сути беспричинно, в то время как другая активно противится этому. Благо, последних, судя по всему, становится все больше, и это внушает надежду», — поделилась спикер.

30 июня на сайте торговой сети «ВкусВилл», в разделе, посвященном историям о покупателях, и в социальных сетях появилась скандальная фотография. На снимке была изображена семья, которая состоит из четырех женщин: пара лесбиянок, сестра одной из девушек и ее мать. Многие покупатели выступили с призывами бойкотировать марку, а также пообещали пожаловаться на пропаганду гомосексуализма в «компетентные органы». «ВкусВилл» сообщил о тысячах угроз, поступавших представителям компании и героиням материала.

Позже эта ссылка оказалась недоступна, а вместо нее появился пост с извинениями. Это вызвало такую же бурную реакцию в сети, но уже с другой стороны — к бойкоту стали призывать люди либеральных взглядов. При этом в некоторых комментариях говорилось о «фашистах», «победившем быдле» и «прогнувшемся» «ВкусВилле». Многие пользователи пожелали компании обанкротиться.