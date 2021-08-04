Против СБУ возбудили уголовное дело из-за похищения беглого судьи Чауса

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило два уголовных дела против Службы безопасности (СБУ) из-за превышения должностных полномочий во время поимки беглого судьи Николая Чауса. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» заявил директор НАБУ Артем Сытник.

Речь идет об эпизоде, когда юрист объявился на Украине после вынужденной пятилетней эмиграции. С 2016 года НАБУ расследует против него уголовное дело из-за взятки, оно планировало задержать судью. Тем не менее СБУ успела добраться до мужчины раньше, насильно увезла в Киев и посадило в СИЗО. Сытник назвал этот инцидент похищением.

Он подчеркнул, что ведомство использовало только законные методы, чтобы заполучить подозреваемого и не стало применять силу к сотрудникам СБУ. «Нельзя защищать закон, нарушая его. Нашей целью не было любым способом отбить экс-судью», — заявил глава бюро.

В 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ после получения взятки в 150 тысяч долларов, которые он закопал в стеклянной банке в огороде. Но арестовать судью не получилось, так как он обладал неприкосновенностью. Вскоре появилась информация о том, что судья имеет неформальные взаимоотношения с Порошенко и его окружением.

Позже Чаусу удалось сбежать в Молдавию. Считается, что его вывезли туда при содействии Управления государственной охраны. В 2017 году Чаус обратился к властям Молдавии за политическим убежищем, но получил отказ, законность которого подтвердил Верховный суд в марте 2021 года. Спустя месяц Чауса похитили несколько мужчин в центре Кишинева.

По данным молдавских властей, юрист был насильно вывезен на родину в машине с дипломатическими номерами. Спустя три месяца Чаус внезапно объявился в одном из сел Винницкой области и сообщил, что был похищен спецслужбами. В итоге его задержал прибывший на место спецназ СБУ, который опередил сотрудников НАБУ. Попытка бюро отбить подозреваемая переросла в погоню в центре Киева и едва не дошла до прямого столкновения силовиков.