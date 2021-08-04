Эксперт сравнил антирусские настроения на Украине и в Средней Азии

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович сопоставил антирусские настроения на Украине и в Средней Азии. Свое мнение он выразил в комментарии «Ленте.ру».

По мнению Мендковича, сравнивать два этих явления некорректно. Эксперт подчеркнул, что ни одна из среднеазиатских стран не проводила настолько целенаправленной политики выдавливания русских, которую сейчас можно увидеть на Украине. «Определенные проблемы были в 1990-е — начале 2000-х, но они были больше связаны с экономическим коллапсом», — рассказал Мендкович.

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Он напомнил, что русские на Украине к моменту распада СССР составляли около 22 процентов населения, но русский язык был во многом культурной доминантой и широко использовался в том числе этническими украинцами в регионах. Эксперт считает, что антирусские настроения присутствуют в Средней Азии в определенных формах, но это скорее политическое течение, активно подпитываемое извне, а не реальный запрос широких слоев населения.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины». Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин сравнил последствия закона о коренных народах с применением оружия массового поражения. По его мнению, действия украинских властей притесняют права и свободы русских на Украине и заставляют их чувствовать себя людьми «второго сорта».