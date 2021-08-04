Российские волейболистки проиграли Бразилии и вылетели с Олимпиады

Российские волейболистки проиграли Бразилии и вылетели с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале россиянки уступили бразильянкам со счетом 1-3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25). Теперь Бразилия поборется за путевку в финал со сборной Южной Кореи. Во втором полуфинале сыграют волейболистки из Сербии и США.

В рамках плей-офф отечественные волейболистки оказались сильнее сборной Канады со счетом 3:0, а бразильянки переиграли волейболисток из Японии. На групповом этапе отечественные волейболистки одержали три победы и потерпели два поражения.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Изначально соревнования должны были пройти еще летом 2020-го, однако Игры перенесли из-за пандемии коронавируса.

