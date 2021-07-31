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Российские волейболистки обыграли американок и вышли в плей-офф Олимпиады

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские волейболистки обыграли команду США и пробились в плей-офф турнира Олимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы B завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:12, 25:19) в пользу российской команды. В составе сборной России наиболее результативной оказалась Наталия Гончарова (26 очков), Арина Федоровцева завоевала 13 баллов, а Ирина Воронкова — 11. У американок по семь очков получили Джордан Ларсон и Хэйли Вашингтон.

Россиянки с тремя победами и одним поражением гарантировали себе участие в четвертьфинале олимпийского турнира. В последнем мачте группы российская сборная встретится с турецкой командой 2 августа.

Ранее российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина вышли в финал Олимпиады в миксте. В полуфинале, который прошел в пятницу, 30 июля, россияне в двух сетах обыграли сербский дуэт Новак Джокович / Нина Стоянович (7:6, 7:5). Встреча длилась 1 час 46 минут. В финале Карацев и Веснина сыграют с соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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