Названа причина непереигровки матча между Россией и Бразилией после допинга

Названа причина непереигровки матча между сборными России и Бразилии по волейболу в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио после того, как у бразильянки Тандары Кайшеты был обнаружен допинг. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, основанием для пересмотра результата в игровых видах спорта является положительный допинг-тест у нескольких членов команды. Следовательно, победительницами остаются бразильянки.

Ранее 6 августа сообщалось, что Кайшета сдала положительный допинг-тест, в результате чего ей пришлось покинуть Олимпийские игры. Национальный олимпийский комитет Бразилии заявил, что положительный тест спортсменка сдала 7 июля, когда бразильянки тренировались у себя на родине. 32-летняя Кайшета покинула расположение команды и не примет участие в полуфинале против Южной Кореи.

В четвертьфинале россиянки проиграли бразильянкам со счетом 1-3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25). Таким образом, Россия потеряла возможность бороться за медали Олимпиады.