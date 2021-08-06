Волейболистка сборной Бразилии покинула ОИ из-за положительного допинг-теста

Волейболистка сборной Бразилии Тандара Кайшета сдала положительный допинг-тест, в результате чего ей пришлось покинуть Олимпийские игры (ОИ), передает DF Soberano.

Национальный олимпийский комитет Бразилии заявил, что положительный тест спортсменка сдала 7 июля, когда бразильянки тренировались у себя на родине в Сакуареме. 32-летняя Кайшета уже покинула расположение команды.

Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что получила данные о временном отстранении Кайшета из-за допинга. «Игрок не будет участвовать в предстоящих матчах женской сборной Бразилии по волейболу. За дополнительными вопросами обращайтесь в Олимпийский комитет Бразилии», — подчеркнули в ведомстве.

6 августа женская сборная Бразилии сыграет в полуфинале ОИ с командой Южной Кореи. Матч запланирован на 15:00 по московскому времени. В четвертьфинале бразильянки одержали победу над командой России со счетом 3:1.

Ранее мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпийских игр — 2020 в Токио. В 1/2 финала россияне обыграли команду Бразилии со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).