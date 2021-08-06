В сборной России заявили о готовности переиграть матч с Бразилией после допинга

Российская волейболистка Наталия Гончарова заявила о готовности переиграть четвертьфинальный матч с Бразилией на Олимпийских играх в Токио после того, как у бразильянки Тандары Кайшеты был обнаружен допинг. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка сборной страны заявила, что в волейболе должны действовать правила о нарушениях антидопинговых правил, так как Кайшета сыграла шесть матчей на Олимпиаде, имея положительную допинг-пробу с июля. «Почему не отстраняли игрока раньше? Мы готовы вылететь обратно и с удовольствием переиграть наш четвертьфинал», — подчеркнула она.

Ранее 6 августа сообщалось, что Кайшета сдала положительный допинг-тест, в результате чего ей пришлось покинуть Олимпийские игры. Национальный олимпийский комитет Бразилии заявил, что положительный тест спортсменка сдала 7 июля, когда бразильянки тренировались у себя на родине. 32-летняя Кайшета покинула расположение команды и не примет участие в полуфинале против Южной Кореи.

При этом Бразилия попала в полуфинал, переиграв в 1/4 финала россиянок со счетом 3-1. Однако матч переигран не будет, так как основанием для пересмотра результата в игровых видах спорта является положительный допинг-тест у нескольких членов команды.