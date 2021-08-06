В Красноярске рухнувшая стена придавила несколько машин

Обрушившаяся после дождя подпорная стена на одной из улиц в Красноярске придавила несколько машин. Спасатели в целях безопасности проводят эвакуацию людей из ближайших домов. О происшествии сообщили жители, опубликовав пост во «ВКонтакте».

Материалы по теме Крыша поехала Пьяные роботы, битое стекло и кривые стены: как выглядят проекты самого эпатажного архитектора мира Почивают на лаврах Что утратит русское православие в случае «развода» с украинской церковью

Стена у дороги в микрорайоне Солнечный на улице 60 лет Образования СССР рухнула 6 августа около двух часов дня по местному времени Судя по фотографиям, под обломками оказались как минимум четыре автомобиля. Люди в результате ЧП не пострадали, сообщили изданию Newslab.ru в МЧС. На месте работают оперативные службы.

Под постом жители Солнечного написали, что неоднократно обращались в мэрию и прокуратуру с жалобами, что стена находится в опасном состоянии и в любой момент может обрушиться. После ливня, который прошел в городе в конце июня, комиссия по оценке технического состояния зданий и сооружений выявила провалы и трещины в асфальте, который примыкает к подпорной стене со стороны многоквартирного дома. Сложности с признанием сооружения аварийным, в частности, возникли из-за того, что оно находится на земле, которая не принадлежит муниципалитету, заявлял ранее глава района Дмитрий Дмитриев.

В августе 2013 года в Красноярске обрушилась подпорная стена на проспекте Свободном в Железнодорожном районе города. Бетонными обломками придавило проезжающий автомобиль, в котором находились два человека, оба погибли. После происшествия возбудили уголовные дела по статьям 216 («Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») и 293 («Халатность») УК РФ. Троих чиновников в результате уволили.