Тихановская призвала бороться с «зависимостью» Белоруссии от России

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что нужно прекратить считать Белоруссию излишне зависимой от России. Своим мнением она поделилась с изданием Spiegel.

«Мы должны отойти от того понимания, что без России в Беларуси ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна», — заявила Тихановская в интервью, призывая бороться со сложившейся ситуацией.

Обвинив президента страны Александра Лукашенко в том, что он ввел Белоруссию в зависимость от России, она высказала мнение, что в ЕС и США должны ввести «более мощные» санкции.

По словам лидера белорусской оппозиции, нынешний политический строй Минска следует подвергнуть «политическому остракизму» и полностью изолировать его экономически и финансово. «Все в США это понимают, а также в Великобритании, где я только что была. К сожалению, многие демократические государства до сих пор не могут реально представить себе ситуацию в Беларуси», — заявила Тихановская.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании встретился с Тихановской и выразил ей поддержку. Глава британского кабинета министров признался, что рад встретиться с оппозиционеркой.

18 июля сообщалось, что Тихановская провела в США переговоры с президентом США Джо Байденом, государственным секретарем страны Энтони Блинкеном, советником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном и послом Соединенных Штатов в Белоруссии Джули Фишер. Встречу с Байденом она назвала короткой, но в то же время рассказала о ее теплой и дружественной атмосфере. После окончания беседы Байден угостил лидера белорусской оппозиции печеньем.

