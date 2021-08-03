Премьер-министр Великобритании встретился с Тихановской и выразил ей поддержку

В Лондоне прошла встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом пишет Reuters.

Глава британского кабинета министров признался, что рад встретиться с оппозиционеркой. Он выразил поддержку ей, а также «гражданскому обществу и демократии в Белоруссии».

«Мы явно на вашей стороне. Мы активно поддерживаем то, что вы делаете», — отметил Джонсон.

18 июля Тихановская прибыла в США, где провела переговоры с президентом США Джо Байденом, государственным секретарем страны Энтони Блинкеном, советником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном и послом Соединенных Штатов в Белоруссии Джули Фишер. Встречу с Байденом она назвала короткой, но в то же время рассказала о ее теплой и дружественной атмосфере. После окончания беседы Байден угостил лидера белорусской оппозиции печеньем.