В Госдуме призвали отправить российских олимпийцев к психологам

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков призвал российских спортсменов, принявших участие в Олимпиаде в Токио, поработать над психологией, пишет «РБК-Спорт».

Депутат прокомментировал поражения российских команд в финалах международных состязаний и посоветовал отправить олимпийцев к психологам. «У нас было пять финалов командных соревнований за последние дни на этой Олимпиаде. Все финалы проиграны, это повод задуматься о подготовке наших спортсменов, надо подумать о причинах поражений. Возможно, психология проседает», — отметил он.

Жуков посмотрел финальный матч российских гандболисток на Играх и пришел к выводу, что они не справились с нагрузкой психологически. «Возникало ощущение, что именно в голове стоит какая-то преграда», — добавил депутат.

На Олимпиаде женская команда по гандболу и мужская сборная по волейболу проиграли в финалах соперникам из Франции. В решающем состязании российские баскетболисты потерпели неудачу. Не удалось завоевать главных наград сборной России по художественной гимнастике и мужской команде по плаванию. Таким образом, сборная России на минувшей Олимпиаде завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачете. Это худший результат для национальной команды с 1912 года.

