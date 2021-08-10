Британский комик назвал недостаточным наказание для России за допинг

Британский комик и телеведущий Джон Оливер (John Oliver) раскритиковал санкции Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к России. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Оливер назвал недостаточным наказание для страны за допинг. Он заметил, что на минувших Олимпийских играх спортсменам разрешили выступать с цветами российского флага на форме. «В следующий раз давайте попросим представителей запрещенных стран надеть толстовку с изображением Шрека, тапочки-смайлики и головной убор в виде лобстера», — предложил комик.

Также телеведущий заявил, что в музыке композитора Петра Чайковского, прозвучавшей во время церемонии награждения российских атлетов, «больше русского, чем в самом гимне». «Вместо Чайковского они должны были услышать что-то ужасное, то, что засядет в их головы и напомнит о неприятном», — сказал Оливер.

Комик подчеркнул, что на минувшей Олимпиаде флаг и форма сборной России не были нейтральными, несмотря на санкции МОК. «Это означает, что наказание вообще не являлось наказанием», — заключил телеведущий.

Сборная России на Олимпиаде в Токио завоевала 71 медаль и таким образом заняла пятое место в общекомандном зачете. Это худший результат для национальной команды с 1912 года.