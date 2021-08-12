Месси помог неизвестной криптовалюте взлететь в цене

Аргентинский нападающий Лионель Месси после перехода в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) помог взлететь в цене клубной криптовалюте PSG Fan Tokens, пишет CNBC. После появления слухов о заключении контракта с Месси она за несколько дней подорожала с 26 до 55 долларов за штуку. На момент написания заметки токены торгуются по 41 доллару.

На подорожание практически неизвестной до этого криптовалюты сильно повлияла новость о том, что ее задействуют при оплате Месси части бонуса за подписание контракта, который составляет, по данным СМИ, около 30 миллионов долларов. В клубе не уточнили, какой процент составят PSG Fan Tokens. Директор ПСЖ по связям с общественностью Марк Армстронг назвал использование токенов огромным успехом клуба, благодаря которому началось взаимодействие с новой глобальной аудиторией.

Французский клуб разместил токены на блокчейн-платформе Socios в начале 2020 года. Приобретая токен, болельщик получает право голоса для решения незначительных клубных вопросов, различные бонусы, эксклюзивные предложения, подарки и другие преимущества. В прошлом году бывшая команда Месси «Барселона» разместила на Socios 40 миллионов токенов. Платформой также пользуются футбольные клубы «Милан», «Ювентус», «Рома», «Атлетико», «Галатасарай»», «Манчестер Сити» и другие.

Месси перешел в ПСЖ 10 августа на правах свободного агента. Последним клубом игрока была «Барселона», с которой ему не разрешили продлить контракт из-за финансовых правил испанской футбольной лиги. Согласно им, клуб не может тратить на зарплаты игроков более 70 процентов дохода. Из-за пандемии у «Барселоны» сильно сократились доходы, что автоматически снизило сумму, которую можно тратить на контракты футболистов. Месси не смогли бы заявить на сезон, даже если бы он согласился играть бесплатно.

Аргентинец подписал с ПСЖ двухлетний контракт с возможностью продления на год. Зарплата игрока за два года вместе с подписным бонусом составит, по разным данным, около 130 миллионов долларов.