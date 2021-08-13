В Кремле подтвердили переговоры Путина и Меркель

В Кремле подтвердили информацию о готовящихся 20 августа переговорах Путина и Меркель

В Кремле подтвердили, что переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель пройдут 20 августа в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее 13 августа сообщалось, что Ангела Меркель приедет в Москву 20 августа, где проведет встречу с Владимиром Путиным. Во время переговоров планируется обсудить нынешнее состояние двустороннего сотрудничества между странами в различных областях, а также перспективы его развития.

Кроме того, планируется «рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — сообщает пресс-служба.

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что после переговоров с Путиным Меркель отправится в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

