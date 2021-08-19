Мир
 
Последние новости
Россия назвала условия для исключения «Талибана» из списка террористов
Лошади-аниматоры подрались с туристами в Геленджике и попали на видео
Посольства Афганистана в Средней Азии не стали менять флаг на талибский
Диетолог предупредила об опасности яблок при похудении
Названо необычное последствие пандемии коронавируса
Афганистан обогатит теневая экономика
Россиянина Мазепина признали худшим гонщиком «Формулы-1»
Организатору казахских «языковых патрулей» назначили штраф
В Москве заметили «покрашенный» в зеленый цвет газон 
Пранкеры позвонили представителю Германии в ОЗХО и обсудили дело Навального
Новости партнеров
Прослушать новость

В Польше заявили о желании Лаврова дестабилизировать Европу

Экс-глава МИД Польши заявил, что Лавров хочет дестабилизировать восточную часть Европы
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров хочет дестабилизировать восточную часть Европы, на что якобы указывают его заявления о безвизовых приграничных обменах с Польшей и Литвой. Об этом говорится в его интервью изданию wPolityce.

Польский дипломат заявил, что Польше и ее соседям совсем недавно удалось «добиться стабильности». По его словам, это произошло благодаря присутствию американских сил в регионе.

РИА Новости отмечает, что министр иностранных дел России действительно призвал польских коллег восстановить соглашение о приграничном сотрудничестве.

Ващиковский убежден, что идея Лаврова не может быть реализована, поскольку приведет к массовому наплыву беженцев. Это предположение связано с кризисом, разразившимся в Восточной Европе весной 2021 года: местные политики обвиняют белорусского президента Александра Лукашенко в том, что он намеренно провоцирует приток мигрантов в Европу. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

Сергей Лавров — член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Казахстане предложили России вместе развивать оборонную промышленность
Захарова признала победу «Талибана» в Афганистане
Лавров обсудит нагорно-карабахское урегулирование с венгерским коллегой