Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров хочет дестабилизировать восточную часть Европы, на что якобы указывают его заявления о безвизовых приграничных обменах с Польшей и Литвой. Об этом говорится в его интервью изданию wPolityce.

Польский дипломат заявил, что Польше и ее соседям совсем недавно удалось «добиться стабильности». По его словам, это произошло благодаря присутствию американских сил в регионе.

РИА Новости отмечает, что министр иностранных дел России действительно призвал польских коллег восстановить соглашение о приграничном сотрудничестве.

Ващиковский убежден, что идея Лаврова не может быть реализована, поскольку приведет к массовому наплыву беженцев. Это предположение связано с кризисом, разразившимся в Восточной Европе весной 2021 года: местные политики обвиняют белорусского президента Александра Лукашенко в том, что он намеренно провоцирует приток мигрантов в Европу. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

Сергей Лавров — член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия».