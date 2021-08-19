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Космонавт пожаловался на скрипящие петли российской «Науки»

Российский космонавт рассказал о скрипящих в каюте экипажа МЛМ «Наука» петлях
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Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

Петли многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», пристыкованного к российскому сегменту Международной космический станции (МКС), скрипят и заглушают другие звуки, сообщает РИА Новости, ссылаясь на организованную НАСА трансляцию переговоров членов экипажа с Землей, организованную НАСА.

«Не могли бы вы попросить кого-то, у кого есть, смазать петли в каюте экипажа МЛМ? Потому что они скрипят так громко, что заглушают практически весь остальной шум на станции», — пожаловался один из космонавтов.

В августе космонавт Олег Новицкий заметил, что на входе в каюту модуля торчат металлические конструкции, к которым когда-то, по мнению члена экипажа, было что-то прикреплено. Новицкий заметил, что данные элементы, по-видимому, не выполняющие никаких функций, мешают передвижению внутри модуля.

В том же месяце НАСА сообщило, что незапланированное включение двигателей МЛМ после его присоединения к российскому сегменту МКС привело к изменению общей ориентации в пространстве последней на 540 градусов (полтора полных оборота).

В июле Новицкий заявил, что при открытии люка «Науки» из последней вылетел болт.

В том же месяце РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП), сообщало, что двигатели «Науки», пристыкованной к МКС, незапланированно заработали. Причиной этого в «Роскосмосе» назвали кратковременный сбой программного обеспечения.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции.

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