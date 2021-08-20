Продажи недвижимости в новостройках Москвы показали взрывной рост

С начала 2021 года в столице России количество договоров с долевым участием в строительстве выросло почти в 1,7 раза. Взрывной рост продаж был достигнут как по жилым, так и нежилым объектам недвижимости. Аналитику 20 августа представило московское управление Росреестра.

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С января по июль текущего года в Москве зафиксировано 78,6 тысячи продаж на первичном рынке недвижимости, увеличение с прошлого года составило 69 процентов. Данные включают в себя совокупное число сделок по жилым и нежилым объектам в новостройках столицы, подчеркивает Росреестр.

На рынке жилья по итогам июля заключено 52,2 тысячи договоров с долевым участием, что на 51 процент больше, чем в соответствующий период 2020-го с показателем около 34,7 тысячи, и почти столько же, сколько сделок зарегистрировали в 2019 году (52,19 тысячи), добавили в ведомстве. При этом показатели продаж на первичном рынке в июле отметились небольшим падением по отношению к предшествующему месяцу.

«Июльские показатели демонстрируют небольшое снижение объема сделок, но мы по-прежнему фиксируем сохранение интереса граждан к долевому строительству. Особенно ярко он проявился на рынке нежилой недвижимости, который продемонстрировал взрывной рост: в месячном соотношении показатель увеличился в два раза (плюс 129 процентов) к июлю прошлого года (1,6 тысячи), и на 85 процентов к июлю 2019 года (1,9 тысячи). Статистика по нежилью не детализируется, в нее входят: апартаменты, машино-места и коммерческие помещения в новостройках», — комментирует глава московского управления Росреестра Игорь Майданов.

Ранее москвичам назвали районы столицы с самыми подешевевшими по итогам второго квартала квартирами в новостройках. Сильнее всего цена на недвижимость упала в Донском, Тимирязевского районах и в Бирюлеве Восточном. При этом в целом по столице средняя стоимость квадратного метра нового жилья с июня 2020-го по июнь 2021-го увеличилась более, чем на 70 тысяч рублей. Из-за высоких расценок летом текущего года эксперты начали фиксировать падение спроса в московских новостройках.

