Российский синхронист оценил появление мужчин в художественной гимнастике

Российский синхронист Александр Мальцев высказался о появлении в художественной гимнастике спортсменов мужского пола. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен положительно оценил появление таких атлетов в этом виде спорта. Он также добавил, что в мужской художественной гимнастике есть японское и испанское направление. Последние максимально похоже на женский разряд.

«Если говорить об испанском направлении, то чем выше уровень спортсмена, тем интереснее соревнования смотрятся. Если уровень ниже, выглядит это уже не так эффектно и зрелищно и вызывает вопросы», — заявил Мальцев.

21 июля олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка показала выступление мужчин в художественной гимнастике и высмеяла увиденное. Она заявила, что художественная гимнастика — прекрасный женский вид спорта, и в нем нет места мужчинам.