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Российский синхронист оценил появление мужчин в художественной гимнастике

Российский синхронист Александ Мальцев поддержал приход мужчин в художественную гимнастику
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Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Российский синхронист Александр Мальцев высказался о появлении в художественной гимнастике спортсменов мужского пола. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен положительно оценил появление таких атлетов в этом виде спорта. Он также добавил, что в мужской художественной гимнастике есть японское и испанское направление. Последние максимально похоже на женский разряд.

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«Если говорить об испанском направлении, то чем выше уровень спортсмена, тем интереснее соревнования смотрятся. Если уровень ниже, выглядит это уже не так эффектно и зрелищно и вызывает вопросы», — заявил Мальцев.

21 июля олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка показала выступление мужчин в художественной гимнастике и высмеяла увиденное. Она заявила, что художественная гимнастика — прекрасный женский вид спорта, и в нем нет места мужчинам.

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