Nutella поставила под угрозу природу Италии

В Италии часть фермеров беспокоятся за свои земли после решения компании Nutella увеличить производство орехов в стране. Они опасаются угрозы истощения территорий и болезни растений, пишет Financial Times.

Итальянская компания Ferrero, владеющая Nutella, прислушалась к призывам некоторых фермеров и политиков и перенесла часть производства из Турции — своего основного поставщика и крупнейшего производителя орехов в мире. Из-за импортозамещения ореховые рощи высаживают на местах, на которых раньше находились оливки, виноградники, небольшие фермы и травянистые пастбища. «Выращивание фундука приобрело массовый характер и вызвало быстрые изменения в экосистеме. Природа уже не в состоянии их поддерживать», — заявил владелец небольшой органической фермы на холмах к северу от Рима Джакомо Андреоччи.

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Фермерам пришлось сажать орехи возле моря — там, где они не растут естественным путем, что может истощить подземные водоносные горизонты и лишить животные виды среды обитания. Кроме того, из-за выращивания монокультур растения чаще болеют, появляется больше насекомых, что приводит к увеличению использования пестицидов и гербицидов. «Чем больше мы придерживаемся этого подхода, тем больше приближаемся к точке невозврата», — считает исследователь окружающей среды из Университета Тусии Гоффредо Филибек. Итальянское правительство выделило 6,8 миллиарда евро на восстановление сельского хозяйства — часть средств пойдет на стимулирование органического земледелия.

Среди фермеров немало тех, кто приветствует перенос производства в Италию. Сотрудничество с крупной компанией дает местным компаниям рабочие места и прибыль. Ferrero отвергает обвинения в нанесении ущерба окружающей среде. Там напомнили, что в Италии исторически развито выращивание фундука, используемого во многих отраслях. В компании сообщили, что объединили экспертов-агрономов и ученых для изучения проблемы.

В конце августа стало известно, что в мире ожидается дефицит миндаля из-за аномальной жары и продолжительной засухи в Калифорнии, поставляющей 80 процентов этого ореха. Длящийся более месяца пожар Дикси стал крупнейшим лесным пожаром в истории штата.