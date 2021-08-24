Бывшего губернатора Нью-Йорка лишили престижной премии из-за домогательств

Международная академия телевидения лишила бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо награды International Emmy Award. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной этого стали обвинения Куомо в сексуальных домогательствах. «Его имя и информация о получении этой награды будут удалены из материалов академии», — заявили организаторы премии. Политик получил награду в 2020 году за шедшие в прямом эфире пресс-конференции о ситуации с пандемией коронавируса.

Куомо решил уйти в отставку 10 августа. Об этом он заявил во время обращения к жителям штата. 24 августа его полномочия перешли Кэтлин Хокул, занимавшей пост заместителя губернатора. Она стала первой женщиной на посту губернатора.

В начале августа генеральная прокуратура штата подтвердила, что губернатор Нью-Йорка домогался помощниц. В документе приводятся различные эпизоды приставаний политика к женщинам, попыток обнять или поцеловать их, предложений интимного характера.

С 2020 года о харассменте со стороны губернатора рассказали семь женщин. Его отставки потребовали мэр Нью-Йорка, а также ряд сенаторов и конгрессменов США и штата Нью-Йорк — как республиканцы, так и демократы. В парламенте Нью-Йорка планировали внести резолюцию об импичменте Куомо.