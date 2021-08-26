Талибы избили журналиста и его оператора в Кабуле

Корреспондент афганского телеканала Tolo News Зиар Йаад (Ziar Yaad) заявил, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) избили его и оператора Баэса Маджиди (Bаes Madgidi) в Кабуле. Об этом говорится на сайте телеканала.

Инцидент произошел, когда журналист и оператор снимали репортаж о росте числа безработных в столице Афганистана. «К нам подошли талибы и, не спросив, кто мы такие, подняли шум и забрали мой телефон и камеру оператора. Мы показали наши удостоверения, но они подошли, ударили нас и стали избивать своим оружием», — рассказал Йаад.

В комиссии талибов по вопросам культуры сообщили, что «Талибан» выясняет подробности случившегося. Глава комиссии Ахмадулл Васик (Ahmadullah Wasiq) заверил, что талибы расследуют не только этот инцидент, но и другие вопросы, связанные с представителями СМИ.

Ранее американский журналист Маркус Ям (Marcus Yam) рассказал, что боевики напали на него, когда он снимал репортаж. Ям обратился к талибам, попросил не трогать его и сказал, что он журналист из другой страны. После этого боевики извинились и дали ему воды.

До этого комитет защиты журналистов Афганистана заявил, что жизни сотрудников местных СМИ находятся под угрозой. Представители комитета выразили обеспокоенность по поводу безопасности журналистов и обратились к США с призывом обеспечить охрану их жизней.

15 августа талибы объявили, что Афганистан находится под их контролем. Это произошло после захвата Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупные города всего за несколько недель. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан. Государством руководит временный совет, который должен будет передать власть «Талибану».