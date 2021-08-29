В Токио открылся чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России

Ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина открылся в воскресенье в спортивном центре Сумида в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи рассказал, что организовать соревнования в условиях пандемии было крайне сложно. Из-за ситуации с коронавирусом в соревнованиях примут участие всего 16 спортсменов в четырех весовых категориях.

«Многие спортсмены из других префектур Японии не смогли приехать. Однако для нас это не просто чемпионат, а чемпионат на Кубок президента Путина. Это важный мост в добрососедских отношениях наших стран, и даже если бы могли выступить всего два спортсмена, нам нужно было бы его провести», — отметил Асаи.

Посол России в Японии Михаил Галузин в своем письменном обращении к участникам чемпионата сообщил, что эти соревнования стали поистине доброй традицией, которая закрепилась в многообразной спортивной жизни страны.