Бывший боец UFC утратил стремление причинять боль после «общения с богом»

Канадский боец смешанного стиля (MMA) Рори Макдональд заявил, что стал иначе воспринимать свой спорт. Его слова приводит Bloody Elbow.

«Во мне больше нет убийцы», — заявил боец после своего поединка на Bellator 220, где защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе. Его бой с Джоном Фитчем завершился вничью.

Перед выходом в октагон Макдональд также высказывался о внутренних переменах. «Не уверен, что во мне еще осталось стремление причинять людям боль. Не знаю, как это объяснить. Это сбивает с толку. Но убежден, что у господа есть планы на меня. Этим вечером он ко мне приходил. Это другое чувство», — объяснил он.

29 сентября 2018-го Макдональд был нокаутирован голландцем Гегардом Мусаси в поединке в среднем весе. Поражение стало для него пятым в карьере. Всего в активе 29-летнего канадца 20 побед в MMA. Макдональд ранее выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и становился претендентом на чемпионский титул.

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