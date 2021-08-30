В мире прекратилось производство смертельно опасного бензина

В июле 2021 года в Алжире закрылся последний завод по производству этилированного бензина. Об этом сообщила исполнительный директор программы Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде Ингер Андерсен, пишет британское издание inews.

Андерсен назвала запрет этилированного бензина «огромной вехой для глобального здоровья и нашей окружающей среды». Она призвала мировое сообщество двигаться к чистому и зеленому будущему и переходить на электромобили.

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Этилированный бензин — наиболее опасный среди видов автомобильного топлива. В качестве присадки в нем используется ядовитое соединение тетраэтилсвинец. Производство этилированного бензина началось в 1930-е годы, а спустя 40 лет почти везде использовался только он, что негативно отразилось на окружающей среде и здоровье людей. Выделяемый при сжигании топлива свинец оседает в почве и на поверхностях и может попасть обратно в воздух. Применение этого вида бензина вызвало миллионы случаев сердечных заболеваний, инсульта, рака, задержек развития мозга и других болезней, приведших к преждевременной смерти миллионов людей, зафиксировали в ООН.

В 2003 году Россия вслед за многими странами запретила этилированный бензин. В 2008 году этилированный бензин использовали бедные страны — Афганистан, Иордания, Ирак, Марокко, Египет, Северная Корея, Тунис и другие — всего 15 государств.

В середине июля Европейская комиссия предложила с 2035 года полностью перейти на электромобили и запретить использование автомобилей на традиционном топливе. Для достижения цели планируется установить на крупных магистралях зарядки для электрокаров через каждые 60 километров и водородные заправки через каждые 150 километров.