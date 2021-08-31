В Гонконге заявили об иноагентах из-за памяти о бойне на Тяньаньмэнь

Давление на некоммерческую организацию (НКО), стоящую за мемориалом студентам, погибшим в бойне на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, — не атака на гражданское общество Гонконга. Это исполнение закона о национальной безопасности региона: занимавшаяся исторической памятью организация исполняла роль иноагента. Такое заявление сделала глава Гонконга Кэрри Лам, пишет South China Morning Post.

«Мы уважаем гражданское общество, в Гонконге много различных НКО, аналитических и исследовательских центров, которые работают на улучшение ситуации в регионе. Но есть организации, которые существуют, чтобы подорвать безопасность Гонконга, а то и ради призывов к сепаратизму и сотрудничеству с внешними силами во вред Гонконгу и нашей стране», — подчеркнула она, добавив, что последний вид НКО власти терпеть не должны.

НКО, о которой идет речь, самораспустилась после полицейского расследования против нее. Следствие шло в соответствии с законом о защите национальной безопасности, навязанном Гонконгу китайской компартией. В прошлом году, когда он вступал в силу, в стране прошли многотысячные протесты. Сотни людей были арестованы.

4 июня 1989 года в Пекине на площади Тяньаньмэнь китайские военные расстреляли от нескольких сотен до нескольких тысяч демонстрантов, выступавших за предоставление демократических свобод, борьбу с коррупцией и кумовством. В Китае информация о событиях тех дней подвергается жесткой цензуре, о них не пишут в учебниках истории, а данные практически невозможно найти в интернете.