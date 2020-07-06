Пожилые французы пошли под суд за шпионаж на Китай

Во Франции начался суд над двумя пожилыми мужчинами, которых обвиняют в шпионаже в пользу иностранного государства. Об этом сообщает The Local France.

Судить будут двух бывших агентов Главного управления внешней безопасности Минобороны Франции (DGSE) 69-летнего Пьера-Мари Х. и 73-летнего Анри М. По словам прокурора, мужчины были заинтересованы в «передаче информации иностранной державе» и «нанесении ущерба фундаментальным интересам нации». За государственную измену им грозит 15 лет тюрьмы. Судебный процесс, который пройдет за закрытыми дверями, должен завершиться 10 июля.

По данным газеты Le Monde, DGSE сама обнаружила утечку информации. В то же время ведомство не уточняло, в интересах какого государства работали шпионы. СМИ пишут, что обвиняемые сотрудничали с Китаем.

Пьер-Мари Х. и Анри М. были задержаны еще в декабре 2017 года, с тех пор первый агент был освобожден под залог. О связи подозреваемых друг с другом точной информации нет. В то же время известно, что за ними наблюдали в течение нескольких месяцев перед задержанием. The Local отмечает, что история мужчин похожа на шпионский детектив.

Известно, что в 1997 году Анри М. был назначен официальным представителем DGSE в Пекине и занимал должность второго секретаря посольства Франции. Через год агент был отозван из-за интрижки с китаянкой-переводчицей, работавшей послом. После выхода на пенсию мужчина вернулся и женился на этой женщине, обосновавшись в Китае.

Пьер-Мари Х. при этом подозревается в секретных контактах с китайскими представителями на некоем острове в Индийском океане. Его задержали в аэропорту с деньгами после такой встречи. Отмечается, что жена мужчины также предстанет перед судом по обвинению в сокрытии данных.

В период работы Анри М. и Пьера-Мари Х. в разведке в 1990-х отношения между Парижем и Пекином были напряженными. В то время произошла бойня на площади Тяньаньмэнь, а французская сторона продала фрегаты Тайваню. Журналист и писатель Франк Рено в интервью AFP отмечал, что все произошедшее, в том числе интрижка Анри, «принесло много проблем для DGCE».

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