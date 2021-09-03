В России подешевели овощи из «борщевого набора»

Минпромторг: в России морковь и картофель подешевели на 40 и 20 процентов

В России за последние полтора месяца снизились цены на овощи из «борщевого набора». Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он уточнил, что, в частности, морковь и картофель подешевели на 40 и 20 процентов соответственно. При этом высокими остаются цены на лук и капусту. Чиновник отметил, что это связано с поздним урожаем, и «активное снижение цены на нее пойдет только в сентябре».

Евтухов уточнил, что подорожание «борщевого набора» является сезонным явлением — он каждый год дорожает, а затем цена снижается.

В августе газета «Ведомости» сообщила, что в большинстве регионов России так называемый «индекс борща» в первые шесть месяцев текущего года сократился в среднем на 4 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года. Хуже всего ситуация обстоит в Туве, где доходы граждан позволяют приготовить только 50 блюд на семью из четырех человек. А самыми богатыми с точки зрения борщевого набора стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа — 230 и 204 блюда, а также Москва — 179 блюд.

До этого ситуация со стоимостью продовольствия обсуждалась во время совещания президента России Владимира Путина с кабинетом министров. Глава государства обратил внимание на обострение ситуации с ценами на еду. После этого в Минсельхозе обсудили меры по снижению стоимости овощей и разработали ряд мер по сдерживанию цен.