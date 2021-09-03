Сообщение о целебных свойствах лопуха оказалось недостоверным

Сообщение о том, что лопух обладает целебными свойствами и лечит ряд заболеваний, оказалось недостоверным.

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» распространилась публикация, в которой утверждалось, что лопух обладает целебными свойствами и лечит онкологические заболевания, сахарный диабет, бронхит, гайморит, ревматизм, подагру, артрит, остеохондроз, перелом костей, межпозвоночные грыжи, атеросклероз, заболевания уха, хроническую коронарную недостаточность, а также гепатит и кожные заболевания.

Источником информации является видеоролик на YouTube под названием «Фильм 2 (из 8). Полный цикл бесед о лечении травами. Е.Ф. Зайцева», который был опубликован 6 января 2014 года. Спикером в этом ролике выступает Елена Зайцева, которая называла себя «монастырской травницей». Из ее слов в одном из интервью стало известно, что женщина не имеет медицинского образования и была портнихой.

В рассказах Зайцевой не приводятся какие-либо данные, которыми она может подтвердить целебные свойства лопуха. Кроме того, она утверждает, что «лечила одного батюшку в Сергиевом Посаде, у которого были большие грыжи позвоночника», но не уточняет, о ком именно идет речь. Недостоверность данных подтверждает тот факт, что лопух якобы лечит онкологические заболевания — самыми часто применяемыми методами лечения онкологических заболеваний являются хирургическая операция, химиотерапия и радиация. Аналогично ситуация складывается и с другими заболеваниями, которые, по утверждению Зайцевой, «лечит лопух». Научных статей и исследований, которые могут подтвердить лечебные свойства растения, в открытом доступе нет.

Широкого охвата публикация в СМИ не обрела. Сообщения публиковались на различных интернет-ресурсах, которые не имеют отношения к медицине: livemaster.ru и vegpovar.ru. Кроме того, отрывки из рассказа Зайцевой были опубликованы в рубрике «Сад, подворье, дача» в газете администрации Тюменского района города Тюмень «Красное знамя», которое также не является изданием о медицине и рассчитано на узкую аудиторию.