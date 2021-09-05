Бывшего заключенного в Гуантанамо россиянина решили вернуть на родину

Бывший заключенный тюрьмы на базе ВМС США Гуантанамо, россиянин Равиль Мингазов может быть возвращен на родину. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на членов его семьи и адвокатов.

Издание отмечает, что 53-летний гражданин России содержался в заключении почти 15 лет без предъявления обвинения, его скрывали от общественности, прежде чем передать властям Объединенных Арабских Эмиратов.

Адвокат Мингазова Гэри Томпсон предположил, что российские власти решили вернуть узника, в то время как ОАЭ прилагают усилия к его репатриации. Российское посольство, по данным The Washington Post, не прокомментировало ситуацию.

Издание сообщило, что в последние годы власти Эмиратов возвращают на родину бывших заключенных Гуантанамо, которые были переданы им США. Американские должностные лица, в свою очередь, просили не выдавать России Мингазова. «Соединенные Штаты осведомлены и глубоко обеспокоены сообщениями о потенциальной принудительной репатриации бывшего узника Гуантанамо в Россию из ОАЭ», — заявил источник в Госдепартаменте.

Мингазов был последним гражданином России, остававшимся в тюрьме в Гуантанамо. Власти РФ требовали его выдачи, отмечая, что официально обвинения ему так и не предъявлены. В январе 2017 года его передали властям Объединенных Арабских Эмиратов.

В июле 2016 года США подтвердили, что намерены освободить россиянина из тюрьмы, где он провел около 14 лет. При этом в Пентагоне утверждали, что Мингазов не хочет возвращаться в Россию из-за опасений, что там он подвергнется уголовному преследованию.

Равиль Мингазов был арестован в Пакистане в 2002 году. По версии американских спецслужб, россиянин участвовал в боевых действиях на стороне движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Также в Пентагоне считали, что он может быть связан с «Аль-Каидой» (запрещена в России).

