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Бывшего заключенного в Гуантанамо россиянина решили вернуть на родину

Washington Post: бывший узник Гуантанамо Мингазов может быть репатриирован в Россию
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Фото: Pixabay

Бывший заключенный тюрьмы на базе ВМС США Гуантанамо, россиянин Равиль Мингазов может быть возвращен на родину. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на членов его семьи и адвокатов.

Издание отмечает, что 53-летний гражданин России содержался в заключении почти 15 лет без предъявления обвинения, его скрывали от общественности, прежде чем передать властям Объединенных Арабских Эмиратов.

Адвокат Мингазова Гэри Томпсон предположил, что российские власти решили вернуть узника, в то время как ОАЭ прилагают усилия к его репатриации. Российское посольство, по данным The Washington Post, не прокомментировало ситуацию.

Издание сообщило, что в последние годы власти Эмиратов возвращают на родину бывших заключенных Гуантанамо, которые были переданы им США. Американские должностные лица, в свою очередь, просили не выдавать России Мингазова. «Соединенные Штаты осведомлены и глубоко обеспокоены сообщениями о потенциальной принудительной репатриации бывшего узника Гуантанамо в Россию из ОАЭ», — заявил источник в Госдепартаменте.

Мингазов был последним гражданином России, остававшимся в тюрьме в Гуантанамо. Власти РФ требовали его выдачи, отмечая, что официально обвинения ему так и не предъявлены. В январе 2017 года его передали властям Объединенных Арабских Эмиратов.

В июле 2016 года США подтвердили, что намерены освободить россиянина из тюрьмы, где он провел около 14 лет. При этом в Пентагоне утверждали, что Мингазов не хочет возвращаться в Россию из-за опасений, что там он подвергнется уголовному преследованию.

Равиль Мингазов был арестован в Пакистане в 2002 году. По версии американских спецслужб, россиянин участвовал в боевых действиях на стороне движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Также в Пентагоне считали, что он может быть связан с «Аль-Каидой» (запрещена в России).

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