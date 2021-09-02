Власти США назвали «Талибан» плохим примером для американских экстремистов

Власти США переживают, что американские экстремистские группировки будут вдохновляться успехами движения «Талибан» (запрещено в России), сообщает телеканал CNN со ссылкой на попавшую в его распоряжение запись телефонного разговора представителя Министерства внутренней безопасности (МВБ) США с правоохранителями.

В американском ведомстве обеспокоены тем, что антиправительственные группы, белые расисты и другие экстремистские группировки воспринимают деятельность талибов в Афганистане как успех. Также, министерство анализирует теорию заговора, возникшую вокруг мигрантов, согласно которой переселение беженцев из Афганистана приведет к утрате контроля и власти белыми американцами. В МВБ переживают, что такая риторика может повлечь за собой насильственные действия против общин мигрантов.

Ранее стало известно, что «Талибан» планирует восстановить порядок в Афганистане. Представитель движения раскрыл планы дальнейших реформ талибов в стране, в частности в правовом, медицинском и банковском секторах, а также в сфере безопасности.

Ситуация в Афганистане накалилась 15 августа. Талибы захватили власть в Кабуле и заявили, что контролируют все государство. Разные страны начали эвакуировать своих граждан из Афганистана. Также сообщалось, что афганское правительство возглавит лидер группировки Хайбатулла Ахундзада.