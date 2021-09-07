Немецкого министра увезли в больницу с заседания комитета бундестага

Министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера увезли в больницу с заседания комитета бундестага. Об этом пишет Bild со ссылкой на собственную информацию.

По данным газеты, 63-летний немецкий министр участвовал в заседании комитета бундестага по экономике в отеле Ritz-Carlton в Берлине. Около 21.00 местного времени (22.00 по Москве) скорая помощь увезла политика в клинику «Шарите».

Издание отмечает, что Альтмайер еще до заседания жаловался на плохое самочувствие и испытывал затруднения в речи. Точная причина госпитализации министра неизвестна.

Ранее в больницу попал премьер-министр Японии Есихидэ Суга, сообщалось, что он проходил обследование в одном из медучреждений Токио. По информации источников в окружении премьера, это лишь диспансерная проверка здоровья. В апреле Суга прошел комплексную диспансеризацию, а 21 августа — контрольный осмотр, тогда никаких проблем со здоровьем у него выявлено не было.

