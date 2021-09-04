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Премьер Японии попал в больницу

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга проходит обследование в одной из больниц Токио
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Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга попал в больницу, он проходит обследование в одном из медучреждений Токио. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

По информации источников в окружении премьера, это лишь диспансерная проверка здоровья и во второй половине дня глава японского правительства покинет больницу.

Отмечается, что в апреле Суга прошел комплексную диспансеризацию, а 21 августа — контрольный осмотр, тогда никаких проблем со здоровьем у него выявлено не было.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Он попал в больницу Сан-Рафаэле в Милане для медицинского осмотра. При этом Берлускони уже обследовался в той же больнице на прошлой неделе, ему назначили процедуры из-за перенесенного им COVID-19. Политика выписали в тот же день.

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