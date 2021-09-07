Лукашенко назвал Бразилию главным стратегическим партнером в Латинской Америке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил бразильского коллегу Жаира Болсонару с Днем независимости страны. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

По его словам, республика рассматривает Бразилию в качестве главного стратегического партнера в Латинской Америке и надеется на укрепление двусторонних отношений во всех сферах. «Сегодня ваша страна демонстрирует значительные успехи в социально-экономическом развитии и укреплении своей роли на международной арене», — сказал Лукашенко.

Глава государства добавил, что сотрудничество Белоруссии и Бразилии в политике и гуманитарной сфере окажет положительное влияние на качество жизни народов двух стран.

В марте сообщалось, что в Бразилии разразился политический кризис в связи с пандемией коронавируса: рейтинги главы государства Жаира Болсонару стремительно упали из-за числа заражений и смертей в стране. 43 процента бразильцев считают, что именно Болсонару виновен в некачественном ответе властей на вызовы пандемии. Он последовательно отрицал опасность коронавируса и призывал население «не ныть» из-за эпидемии, но к весне 2021 года поменял мнение и выступил за полную вакцинацию населения.

Похожую позицию занимал Лукашенко в разгар пандемии. В сентябре 2020 года белорусский лидер отказался останавливать работу предприятий на период пандемии, отменять массовые мероприятия и спортивные соревнования. Он предлагал белорусам лечиться водкой и сливочным маслом.