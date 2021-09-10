В России девушка подожгла бороду бездомному ради видео в соцсетях

В Ленинградской области девушка подожгла бороду бездомному мужчине ради видео в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Инцидент произошел в поселке Мга Кировского района. 16-летняя девушка в присутствии подруги «с целью привлечь к себе внимание» подожгла газовой зажигалкой бороду и волосы на голове бездомного мужчины 1957 года рождения. Происходящее она записала на видео и выложила его в интернет.

На место происшествия прибыли полицейские и оперативники. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее российская туристка во время экскурсии на Кипре забралась в гробницу и застряла в древнем саркофаге. Как позже объяснила путешественница, она хотела сделать оригинальное фото с популярной достопримечательностью, однако не смогла самостоятельно выбраться из саркофага.