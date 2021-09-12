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Песков оценил отношения россиян и украинцев

Дмитрий Песков: дружеские отношения россиян и украинцев не утеряны, несмотря на пропаганду
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил отношения между русскими и украинцами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы сами знаете, какая сейчас у нас "дружба" с Украиной, но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом», — сказал Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Как отметил пресс-секретарь российского президента, несмотря на рост на Украине числа «оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию», и россияне, и украинцы — «славяне и, действительно, родственники».

Ранее Дмитрий Песков подтвердил желание Москвы наладить отношения с Киевом. Он передал журналистам слова лидера государства Владимира Путина, который сказал, что украинцы «должны сами разбираться со своими президентами». «Мы можем только констатировать, что Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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