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В России раскритиковали желание Киева обсуждать вопрос Крыма

Сенатор Пушков назвал пропагандистским трюком желание Киева обсуждать вопрос Крыма
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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федераций Алексей Пушков высказался о Крыме в ответ на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости обсуждения полуострова на встрече Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. По его мнению, «судьба Крыма решена и обсуждению не подлежит». Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

Пушков также заявил, что «демонстративное педалирование» темы Крыма — это «пропагандистский трюк, с помощью которого Киев рассчитывает вынудить Москву обсуждать эту тему».

Ранее Кулеба рассказал, что тема Крыма будет в повестке встречи украинского президента с российскиим лидером. Кроме того, дипломат заявил, что Украина «не забудет» про Крым, и призвал Россию не пытаться «соскочить» с обсуждения его принадлежности.

В сентябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи глав России и Украины.

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