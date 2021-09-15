Глава Крыма назвал дном и отстоем популярных российских блогеров и звезд

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «дном» и «отстоем» популярных у российской молодежи блогеров и звезд шоу-бизнеса, вошедших в составленный ранее рейтинг доверия. Он заявил об этом эфире канала «Крым 24».

«Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди — блогеры, шоу-бизнес… Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня — там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой», — отметил глава региона.

По словам Аксенова, сейчас пропаганда быстрого заработка поставлена «на поток», а деньги и просмотры получают за то, что показывают какую-либо часть тела и высказываются «матом». «Ни работать не надо, ни ответственности… Бездельники и тунеядцы. Поэтому подготовка кадров — сегодня основной вопрос», — заключил он.

Ранее в августе Хип-хоп-артист Моргенштерн, согласно результатам исследования компании Romir Influence Ranking, возглавил рейтинг доверия у российской молодежи. На втором месте расположился певец Егор Крид, замкнул тройку блогер Антон Птушкин. В десятке также оказались ведущая Анастасия Ивлеева, повар и телеведущий Константин Ивлев, рэпер Тимати, футболист Артем Дзюба, юморист Гарик Харламов, журналист Дмитрий Борисов, певица и видеоблогер Ида Галич.