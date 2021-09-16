В Литве обеспокоились рыбным промыслом России в Балтийском море

Власти Литвы обеспокоены действиями России по регулированию рыболовной деятельности в Балтийском море. Об этом говорится в комментарии Вильнюса на установление Советом Евросоюза ограничений по вылову рыбы на 2022 год в акватории Балтики, сообщает RT.

По мнению литовских политиков, Россия ведет «целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки». При этом в документе подчеркивается, что страны Евросоюза прилагают большие усилия для сохранения и устойчивого использования ресурсов Балтийского моря.

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В свою очередь глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что Москва соблюдает все договоренности с европейскими странами по вылову рыбы, а все международные комиссии эффективно определяют объемы промысла. Савельев отметил, что Литва имеет «незначительные собственные воды», поэтому имеет проблемы с рыболовством, которые Вильнюс «всячески пытается переложить на российскую сторону».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что страх, который испытывают перед Россией бывшие прибалтийские республики СССР — Эстония, Латвия и Литва, — не имеет под собой оснований, Москва настроена на конструктивное взаимодействие. Он выразил надежду, что когда-нибудь эти страны увидят заинтересованность России в налаживании двусторонних отношений.

