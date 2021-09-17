Европа начала сокращать производство из-за рекордных цен на газ

Высокие цены на газ в Европе, в сентябре приближавшиеся к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров, привели к тому, что некоторые предприятия вынуждены начинать сокращать производство, пишет пишет Bloomberg.

Крупный американский производитель удобрений CF Industries закрыл два завода в Великобритании. Норвежская компания той же специализации — Yara International ASA — 17 сентября заявила, что сокращает выпуск аммиака, объяснив, что пойти на этот шаг ее заставили рекордные цены на газ.

В преддверии зимних холодов в европейских хранилищах кончается газ, запасы снизились до рекордно низкого уровня, в то время как отопительный сезон начнется уже через месяц.

17 сентября, как отмечает Bloomberg, цены на газ были ниже рекордов, фиксировавшихся в середине сентября, на фоне появления новостей о том, что депутаты Европарламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом начать расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ. В российской компании, в свою очередь, подчеркивают, что они являются надежным поставщиком и удовлетворят европейский спрос перед наступлением холодов, «независимо от того, насколько холодной будет погода».

В течение дня стоимость газа падала более чем на процент, однако затем росла до 66,15 евро за мегаватт-час (около 820 долларов за тысячу кубометров). Снижалась цена и 16 сентября, упав почти на 11 процентов. В октябре Европа может получить дополнительные поставки российского газа, что может в некоторой степени ослабить напряженность рынка, пишет Bloomberg.

Газовый кризис мешает европейской экономике восстанавливаться после локдауна. Goldman Sachs Group советует промышленным потребителям региона начать сокращать энергопотребление из-за устойчивого роста цен на газ. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что цены могут оставаться высокими в течение нескольких недель, а бывший глава энергетического регулятора Великобритании Ofgem предупредил, что счета за газ и электроэнергию в Европе будут увеличиваться на протяжении полугода.

Среди отраслей, которые сильнее других пострадали от удорожания газа, оказались химическая промышленность, производство «синего» водорода и сталелитейные компании. Однако руководитель департамента энергетических проектов FinExpertiza в Венгрии Мате Тот заявил, что вскоре «практически любой бизнес» столкнется с увеличением расходов, так как отопление и производство энергии становится более затратным.